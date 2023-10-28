В ЮАР родителей прогульщиков школ будут сажать в тюрьму

Родители прогульщиков школ в Южно-Африканской Республике (ЮАР) будут осуждены на год тюрьмы согласно новой поправке к закону об образовании. Как передаёт местный телевизионный канал SABC, таким образом власти хотят повысить уровень образования в стране.

По данным телеканала, теперь жителям ЮАР может грозить до года тюрьмы, если их дети прогуливают занятия. Помимо того, новая законодательная норма распространяется на тех опекунов, которые по каким-то причинам решили не записывать ребёнка в учебное заведение по достижении соответствующего возраста.

Также сообщается, что Парламент республики этой поправкой полностью запретил телесные наказания в общеобразовательных учреждениях. Эта мера уже была запрещена в стране с 1997 года, однако в некоторых школах всё равно прибегали к такому наказанию.

Южноафриканские законотворцы уверены, что их инициатива поможет сделать систему школьного образования в ЮАР более эффективной. Согласно результатам исследований, только каждый пятый ребёнок в стране может без труда читать в возрасте десяти лет.