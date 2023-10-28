Полянский в СБ ООН показал обломки ракет, которыми ВСУ били по гражданским

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Совета Безопасности всемирной организации обломки западных ракет, которые были использованы Вооружёнными силами Украины для ударов по гражданским объектам.

"Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью. Мои британские коллеги, посмотрите. Вы хотите, чтобы люди не рассказывали об этом", — заявил дипломат.

В частности, он принёс на заседание осколки снаряда, который в сентябре прошлого года был выпущен из установки HIMARS по зданию администрации Херсонской области. Тогда погибло три человека, многие были ранены. Второй осколок был с места обстрела моста франко-британскими ракетами Storm Shadow. На этом экземпляре, который был предоставлен участникам заседания, отчётливо читалась фраза: "Сделано во Франции".

Помимо того, дипломатический представитель показал ещё один осколок от HIMARS. Он был подобран после обстрела ВСУ Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка. Первый зампостпреда РФ при ООН отметил, что западные страны продолжают поставлять киевскому режиму вооружение.

"То, что я вам сейчас показал, это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры", — заключил Полянский.