Властям Соединённых Штатов следует тратить больше средств на поддержание психического здоровья американцев, чем на Украину. Об этом в социальной сети Х заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

По её словам, Вашингтон ежемесячно отправляет один миллиард долларов финансовой помощи для киевского режима. Грин считает, что с трудом заработанные американскими налогоплательщиками деньги должны быть потрачены на проблемы граждан США.

"Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев", — заявила конгрессвумен.