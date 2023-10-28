"Представьте разницу": В Конгрессе нашли гениальное применение деньгам для Киева
Конгрессвумен Грин: Психическое здоровье американцев важнее, чем помощь Украине
Властям Соединённых Штатов следует тратить больше средств на поддержание психического здоровья американцев, чем на Украину. Об этом в социальной сети Х заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
По её словам, Вашингтон ежемесячно отправляет один миллиард долларов финансовой помощи для киевского режима. Грин считает, что с трудом заработанные американскими налогоплательщиками деньги должны быть потрачены на проблемы граждан США.
"Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев", — заявила конгрессвумен.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о средствах, отправленных Киеву. Он отметил, что этого требуют граждане Соединённых Штатов.
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