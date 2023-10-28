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28 октября, 02:08

"Представьте разницу": В Конгрессе нашли гениальное применение деньгам для Киева

Конгрессвумен Грин: Психическое здоровье американцев важнее, чем помощь Украине

Властям Соединённых Штатов следует тратить больше средств на поддержание психического здоровья американцев, чем на Украину. Об этом в социальной сети Х заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

По её словам, Вашингтон ежемесячно отправляет один миллиард долларов финансовой помощи для киевского режима. Грин считает, что с трудом заработанные американскими налогоплательщиками деньги должны быть потрачены на проблемы граждан США.

"Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев", — заявила конгрессвумен.

Украину бросило в дрожь от плохой новости из Конгресса США

Украину бросило в дрожь от плохой новости из Конгресса США

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о средствах, отправленных Киеву. Он отметил, что этого требуют граждане Соединённых Штатов.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
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