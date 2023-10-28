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Регион
Опубликовано 28 октября 2023, 10:19
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В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине

Экс-чиновница Белого дома Хилл: Конфликт на Украине развивается в пользу Путина

Ситуация на Украине развивается в пользу российского президента Владимира Путина. Об этом американскому изданию Foreign Policy заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл.

"Противостояние становится внутренней проблемой для многих стран. И поэтому Путин считает, что это станет ключом к подрыву поддержки Киева и к тому, что всё более негативное восприятие войны в западном обществе подтолкнёт к началу переговоров на условиях России", — считает экс-чиновница Белого дома.

Хилл подчеркнула, что Запад стал заложником завышенных ожиданий, которые были возложены на украинскую армию во время контрнаступления. На поле боя же ситуация разворачивается в пользу Вооружённых сил РФ, поэтому Штатам и Европе следует ещё раз хорошенько обдумать реальные возможности ВСУ, заключила экс-сотрудница Белого дома.

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Ранее Лайф сообщал, что Зеленского призвали срочно заключить мир с Россией до Нового года. Как отметил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин, обострение палестино-израильского конфликта отвлекло Запад от происходящего на полях СВО, из-за чего помощь Киеву существенно сократится.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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