Ситуация на Украине развивается в пользу российского президента Владимира Путина. Об этом американскому изданию Foreign Policy заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл.

"Противостояние становится внутренней проблемой для многих стран. И поэтому Путин считает, что это станет ключом к подрыву поддержки Киева и к тому, что всё более негативное восприятие войны в западном обществе подтолкнёт к началу переговоров на условиях России", — считает экс-чиновница Белого дома.

Хилл подчеркнула, что Запад стал заложником завышенных ожиданий, которые были возложены на украинскую армию во время контрнаступления. На поле боя же ситуация разворачивается в пользу Вооружённых сил РФ, поэтому Штатам и Европе следует ещё раз хорошенько обдумать реальные возможности ВСУ, заключила экс-сотрудница Белого дома.