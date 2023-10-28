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28 октября, 10:30
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Густая кровь: Врачи рассказали, какая ошибка в питании приводит к смерти

Кардиолог Гаглошвили призвал сбалансированно питаться для борьбы с густой кровью

Густая кровь может стать причиной варикоза, стенокардии, инфаркта и других опасных болезней. Для того чтобы снизить риск их появления, важно сбалансированно питаться и не доводить себя до обезвоживания. Об этом заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили.

"Когда у человека нет показания к [препятствующим тромбообразованию] антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды", — сказал он в одном из видео в телеграм-канале.

В свою очередь токсиколог и профессор Михаил Кутушов отметил, что обнаружить повышенную густоту крови поможет общий анализ. По словам эксперта, справиться с этой проблемой получится при отказе от сахара, ведь он повышает содержание глюкозы. В итоге повышается выработка липидных соединений и увеличивается вязкость крови, соответственно, и риск тромбоза.

Специалист порекомендовал с осторожностью есть гречку, бананы и блюда из картофеля. Эксперт советует обратить внимание на пищу с таурином, в частности на морепродукты. Часто у людей с повышенной вязкостью крови есть дефицит белка, который должен присутствовать в каждом приёме пищи. Также Кутушов подчеркнул, что в день в норме надо выпивать не менее 30 миллилитров воды на килограмм веса, причём делать это следует небольшими глотками.

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Обложка ©

Unsplash / Sander Dalhuisen

Никита Осипов
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