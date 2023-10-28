В Аргентине тысячи детёнышей морских слонов погибли от птичьего гриппа

Почти 2,5 тысячи детёнышей морских слонов погибли от птичьего гриппа на юге Аргентины. Как сообщает газета La Nacion, ссылаясь на данные неправительственной организации WCS, большинство особей были найдены на полуострове Вальдес, который является заповедником.

"Если подсчитать число мёртвых детёнышей, обнаруженных в районе туристического курорта Пунта-Дельгада на полуострове Вальдес (за 26 дней), общая цифра достигнет 2494", — рассказали изданию источники в WCS.

Специалисты признают, что в текущем году смертность морских слонов признана чрезвычайной. Как считают эксперты, причиной этого могла стать мутация вируса птичьего гриппа H5N1, который стал более заразным среди млекопитающих.