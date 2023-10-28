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28 октября, 13:11

В Москве отец на "лексусе" помог сыну-призывнику сбежать с пункта сборов на службу

SHOT: В Москве ищут призывника, которому отец помог сбежать со сборного пункта

<p>Разыскиваемый призывник Максим М. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/58728" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Разыскиваемый призывник Максим М. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают призывника, которому отец помог сбежать с пункта сборов на военную службу. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, накануне 22-летний Максим М. приехал на автобусе с другими призывниками на сборы к пункту на Кожевнической улице, чтобы затем отправиться в Севастополь. Выйдя из автобуса, молодой человек быстро перебрался в белый внедорожник "Лексус", который скрылся в неизвестном направлении. По данным следствия, за рулём машины находился отец призывника. Автомобиль объявили в розыск, местонахождение сбежавшего сейчас устанавливается.

"Лексус", на котором отец увёз сына с призывного пункта. Фото © Telegram / SHOT

"Лексус", на котором отец увёз сына с призывного пункта. Фото © Telegram / SHOT

Ранее Лайф сообщал, что в Москве возбудили 22 уголовных дела на мигрантов-уклонистов. Также организована проверка на законность приобретения уклонистами российского гражданства. Осенний призыв, напомним, закончится 31 декабря.

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Наталья Исакова
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