В Москве отец на "лексусе" помог сыну-призывнику сбежать с пункта сборов на службу

По информации телеграм-канала, накануне 22-летний Максим М. приехал на автобусе с другими призывниками на сборы к пункту на Кожевнической улице, чтобы затем отправиться в Севастополь. Выйдя из автобуса, молодой человек быстро перебрался в белый внедорожник "Лексус", который скрылся в неизвестном направлении. По данным следствия, за рулём машины находился отец призывника. Автомобиль объявили в розыск, местонахождение сбежавшего сейчас устанавливается.