В Москве отец на "лексусе" помог сыну-призывнику сбежать с пункта сборов на службу
SHOT: В Москве ищут призывника, которому отец помог сбежать со сборного пункта
Разыскиваемый призывник Максим М. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают призывника, которому отец помог сбежать с пункта сборов на военную службу. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, накануне 22-летний Максим М. приехал на автобусе с другими призывниками на сборы к пункту на Кожевнической улице, чтобы затем отправиться в Севастополь. Выйдя из автобуса, молодой человек быстро перебрался в белый внедорожник "Лексус", который скрылся в неизвестном направлении. По данным следствия, за рулём машины находился отец призывника. Автомобиль объявили в розыск, местонахождение сбежавшего сейчас устанавливается.
"Лексус", на котором отец увёз сына с призывного пункта. Фото © Telegram / SHOT
Ранее Лайф сообщал, что в Москве возбудили 22 уголовных дела на мигрантов-уклонистов. Также организована проверка на законность приобретения уклонистами российского гражданства. Осенний призыв, напомним, закончится 31 декабря.