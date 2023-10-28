В "Ахмате" заявили о массовом пополнении из бывших бойцов "Вагнера"

Бывшие участники группы "Вагнер" переходят на службу в подразделения "Ахмата". Об этом сообщил его командир Апти Алаудинов. По его словам, вагнеровцы периодически переходили в "Ахмат" и раньше.

"А сейчас <...> у нас пошло массовое пополнение из бойцов "Вагнера". Сейчас они пошли в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят и с ними же потихоньку заходят их бойцы", — приводит слова Алаудинова РИА "Новости".

Командир "Ахмата" уточнил, что его бойцы и подразделения "Вагнера" не раз работали вместе на смежных участках в зоне СВО, можно сказать, даже были соседями.

"Где находился "Вагнер", у нас всегда была уверенность, что наши соседи твёрдо стоят, и мы за это никогда не беспокоились. Точно так же надо отметить, что бойцы ЧВК "Вагнер" тоже всегда отзывались о нас очень уважительно", — подчеркнул Алаудинов.

Он пояснил, что вагнеровцы идут в "Ахмат" из-за похожего уклада между командирами и бойцами, высокого уровня подготовки и обеспечения.