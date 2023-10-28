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28 октября, 14:55

Москвичей предупредили о ледяном дожде, снегопаде и гололедице

Синоптик Тишковец: В Москве пройдёт ледяной дождь, а дороги накроет гололедица

В Москве в субботу, 28 сентября, до девяти вечера будет идти ледяной дождь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, добавив, что осадки уже выпали в южной части столицы.

График выпадения осадков в виде ледяного дождя в Москве. Фото © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец

График выпадения осадков в виде ледяного дождя в Москве. Фото © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец

"В ближайшие часы переохлаждённые капли дождевой воды, падающие из относительно тёплого воздуха выше температурной инверсии, при попадании в приземный холодный слой воздуха, температура которого скоро станет отрицательной, начнут превращаться в ледяной дождь, шарики которого, наполненные незамёрзшей водой, падая на предметы, разобьются на скорлупки, а вытекающая влага застынет", подчеркнул Тишковец у себя в телеграм-канале.

По словам синоптика, температура сейчас достигает плюс 0,3 градуса, но в 20-километровом секторе выноса воздушных масс столбики термометров показывают минус 0,1 – минус 0,7. Кроме того, на дорогах образуется гололёд до трёх миллиметров. После ледяного дождя ожидается сильный снег.

Москвичам рассказали, как быстро растает припорошивший столицу первый снег

Москвичам рассказали, как быстро растает припорошивший столицу первый снег

А ранее Лайф рассказывал, что из-за циклона из Италии в российских регионах возможно образование гололедицы, выпадение большого количества снега и осадков в виде ледяного дождя. Погодные изменения начнутся в Туле, а в конце 28 октября циклон будет в Арзамасе и достигнет Поволжья.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Дарья Нарыкова
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