Москвичей предупредили о ледяном дожде, снегопаде и гололедице

В Москве в субботу, 28 сентября, до девяти вечера будет идти ледяной дождь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, добавив, что осадки уже выпали в южной части столицы.

График выпадения осадков в виде ледяного дождя в Москве. Фото © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец

"В ближайшие часы переохлаждённые капли дождевой воды, падающие из относительно тёплого воздуха выше температурной инверсии, при попадании в приземный холодный слой воздуха, температура которого скоро станет отрицательной, начнут превращаться в ледяной дождь, шарики которого, наполненные незамёрзшей водой, падая на предметы, разобьются на скорлупки, а вытекающая влага застынет", — подчеркнул Тишковец у себя в телеграм-канале.

По словам синоптика, температура сейчас достигает плюс 0,3 градуса, но в 20-километровом секторе выноса воздушных масс столбики термометров показывают минус 0,1 – минус 0,7. Кроме того, на дорогах образуется гололёд до трёх миллиметров. После ледяного дождя ожидается сильный снег.