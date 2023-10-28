Тела двух измученных беженцев нашли белорусские пограничники на границе с Латвией

Белорусские пограничники нашли тела двух беженцев на границе с Латвией. Как сообщает пресс-служба пограничного комитета республики, у одного из погибших при себе имелись документы гражданина Ирана.

Белорусские пограничники сообщили о гибели двух беженцев на границе с Латвией. Видео © Госпогранкомитет Белоруссии

В ведомстве рассказали, что тела двух мужчин были найдены в минувшую пятницу, 27 октября, вблизи возведённого Латвией забора на границе. При этом рядом с телами находилась женщина с двумя детьми, которых впоследствии передали медикам. Пограничникам она рассказала, что латвийские силовики привезли мужчин вместе с группой беженцев к границе, после чего выбросили на снег и заставили перебираться на территорию Белоруссии.

"Все страдания измученных людей, которых выбросили на снег с трупами, латвийцы снимали на камеру", — говорится в сообщение комитета.