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28 октября, 16:19

"Энергетика в надёжных руках": Украинские власти разрешили заключённым работать в шахтах

Глава Минюста Украины Малюська: На шахтах начали работать заключённые

Украинские власти стали привлекать к работе на шахте заключённых. Об этом сообщил министр юстиции страны Денис Малюська, добавив, что таким образом можно восполнить нехватку рабочей силы.

"Наши заключённые начали работать шахтёрами. Преимуществ множество — восполняется дефицит рабочей силы", написал он у себя в соцсети.

По его словам, энергетическая безопасность Украины находится "в надёжных руках". Киев готов рассмотреть предложения о привлечении к работе заключённых и от других работодателей, подытожил министр.

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Дарья Нарыкова
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