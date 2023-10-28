"Энергетика в надёжных руках": Украинские власти разрешили заключённым работать в шахтах

Украинские власти стали привлекать к работе на шахте заключённых. Об этом сообщил министр юстиции страны Денис Малюська, добавив, что таким образом можно восполнить нехватку рабочей силы.

"Наши заключённые начали работать шахтёрами. Преимуществ множество — восполняется дефицит рабочей силы", — написал он у себя в соцсети.

По его словам, энергетическая безопасность Украины находится "в надёжных руках". Киев готов рассмотреть предложения о привлечении к работе заключённых и от других работодателей, подытожил министр.