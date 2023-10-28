Врач ответила на претензии москвички, которая хотела спастись от рака, как Джоли, но лишилась соска

Пластический хирург, онколог-маммолог Рано Азимова, которая отрезала 47-летней москвичке две груди вместо одной, считает, что всё сделала правильно. По её словам, то, что у женщины по имени Альбина, которой предложили обезопасить себя от рака, как это сделала голливудская актриса Анджелина Джоли, теперь нет соска, — обычное осложнение. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Отрезавшая москвичке груди хирург считает, что сгнивший сосок — осложнение. Видео © Telegram / SHOT

Врач подчеркнула, что удаление двух молочных желёз, в том числе здоровой, как это сделала Джоли, помогло вылечить пациентку от рака. Она отметила, что сгнивший после операции сосок — то, что бывает в 40% случаев при подобных вмешательствах. Специалист добавила, что сейчас у Альбины две груди, поэтому претензии к хирургу не ясны.

"Пациентка на самом деле на нас подавала в прокуратуру и в итоге ничего не получила, потому что там всё подробнейшим образом разбиралось — и ей дали ответ, что всё правильно сделано. У этой пациентки есть две молочные железы, пациентка вылечена от рака, операцию ей переделывали, у неё не нагноение пошло, а было осложнение. Всё лечение ей было проведено правильно", — сказала Азимова.