Врач ответила на претензии москвички, которая хотела спастись от рака, как Джоли, но лишилась соска
Отрезавшая москвичке груди хирург назвала сгнивший сосок обычным осложнением
Пластический хирург, онколог-маммолог Рано Азимова, которая отрезала 47-летней москвичке две груди вместо одной, считает, что всё сделала правильно. По её словам, то, что у женщины по имени Альбина, которой предложили обезопасить себя от рака, как это сделала голливудская актриса Анджелина Джоли, теперь нет соска, — обычное осложнение. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Отрезавшая москвичке груди хирург считает, что сгнивший сосок — осложнение. Видео © Telegram / SHOT
Врач подчеркнула, что удаление двух молочных желёз, в том числе здоровой, как это сделала Джоли, помогло вылечить пациентку от рака. Она отметила, что сгнивший после операции сосок — то, что бывает в 40% случаев при подобных вмешательствах. Специалист добавила, что сейчас у Альбины две груди, поэтому претензии к хирургу не ясны.
"Пациентка на самом деле на нас подавала в прокуратуру и в итоге ничего не получила, потому что там всё подробнейшим образом разбиралось — и ей дали ответ, что всё правильно сделано. У этой пациентки есть две молочные железы, пациентка вылечена от рака, операцию ей переделывали, у неё не нагноение пошло, а было осложнение. Всё лечение ей было проведено правильно", — сказала Азимова.
Как сообщал Лайф, пластический хирург Рано Азимова убедила онкобольную Альбину, у которой был рецидив, заменить сразу две молочные железы на импланты за 200 тысяч рублей. По словам пациентки, врач напугала её риском развития опухоли во второй груди. Женщина согласилась на операцию, после которой бюст почернел, а затем пришлось делать повторную — заменили один имплант и закрыли дыру в груди, пересадив часть кожи со спины. Теперь пострадавшая призывает привлечь врачей за халатность и добивается компенсации.
LIFE