"Прекрасный человек": Избитая мужем на глазах у плачущей дочери жительница Энгельса оправдала супруга

Избитая при маленькой дочери жительница Энгельса заявила, что муж таким образом пытался её успокоить после тяжёлого разговора с мачехой по поводу наследства. Как призналась Дарья, в тот день они были выпившими.

В Энгельсе мужчина избил женщину на глазах у ребёнка. Видео © VK / Чистый Город

Как оказалось, недавно Дарья переоформила машину отца на себя, взамен отдав мачехе машину супруга. Однако той этого показалось недостаточно и она пригласила пару в гости, чтобы обсудить ещё и судьбу общего дома. В ходе встречи семейство рассорилось в пух и прах и Дарья на эмоциях заявила, что якобы вернёт машину мужа и полностью откажется от дома, чтобы от неё отстала мачеха.

"Мачеха хотела принести листок и ручку, чтобы я написала расписку. Муж меня хватает, говорит уходить, я отвечаю, что напишу. В итоге он меня вытолкнул из этой квартиры, мы едем в лифте, я прошу его отпустить меня, потому что я устала и хочу это всё решить. И всё получилось, как получилось: камера записала, как будто он меня прям избил", — пояснила Дарья в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, видео, снятое на камеру домофона, в соцсети выложила мачеха, чтобы им "нагадить". Дарья подчеркнула, что у неё нет никаких побоев, а всю ситуацию они с мужем уже объяснили полицейским. Со слов женщины, у её дочери хорошие отношения с отцом, на утро ребёнок даже не вспоминал о произошедшем. В заключение Дарья назвала мужа прекрасным человеком.