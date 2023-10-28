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Опубликовано 28 октября 2023, 21:21

В Госдуме рассказали россиянам, как приучить себя закаляться

Депутат Леонов: Начинать закаливание можно с контрастного душа или обливаний

Закаливание укрепляет сосуды и благотворно влияет на иммунную систему человека. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, чтобы выработать полезную привычку, можно начинать с контрастного душа или обливаний ледяной водой.

"Если человек ни разу не закаливался, а тут вышел с ведром в минус 30 градусов и облился, это вряд ли будет полезно. Но если человек постепенно начинает закаляться, например вначале — контрастный душ, потом — большей продолжительности холодный душ, потом — выходит на улицу и обливается, <...> то в этом плане систематическое закаливание, безусловно, положительно влияет на здоровье, кровообращение, сопротивляемость к инфекциям", — отметил Леонов в беседе с "Газетой.ru".

Парламентарий поддерживает тех, кто практикует закаливание. Он также привёл пример из прошлого, когда в СССР малыши из детских садов закалялись и спали на верандах даже в зимний период. При этом Леонов признался, что сам не практикует моржевание, поскольку ему не хватает для этого силы воли и мотивации. Впрочем, у депутата нет серьёзных проблем со здоровьем, невзирая на отсутствие этой полезной привычки.

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А ранее Лайф писал о трёх правилах правильного закаливания ребёнка. Первое из них — систематичность процедуры, повторять её стоит каждый день.

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Наталья Исакова
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