В Госдуме рассказали россиянам, как приучить себя закаляться

Закаливание укрепляет сосуды и благотворно влияет на иммунную систему человека. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, чтобы выработать полезную привычку, можно начинать с контрастного душа или обливаний ледяной водой.

"Если человек ни разу не закаливался, а тут вышел с ведром в минус 30 градусов и облился, это вряд ли будет полезно. Но если человек постепенно начинает закаляться, например вначале — контрастный душ, потом — большей продолжительности холодный душ, потом — выходит на улицу и обливается, <...> то в этом плане систематическое закаливание, безусловно, положительно влияет на здоровье, кровообращение, сопротивляемость к инфекциям", — отметил Леонов в беседе с "Газетой.ru".

Парламентарий поддерживает тех, кто практикует закаливание. Он также привёл пример из прошлого, когда в СССР малыши из детских садов закалялись и спали на верандах даже в зимний период. При этом Леонов признался, что сам не практикует моржевание, поскольку ему не хватает для этого силы воли и мотивации. Впрочем, у депутата нет серьёзных проблем со здоровьем, невзирая на отсутствие этой полезной привычки.