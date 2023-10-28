"Мы задыхаемся": Жители Подмосковья несколько лет жалуются на химозный родник вблизи домов

Жители подмосковного села Кавезино (Пушкинский городской округ) обвинили местное предприятие в сливе моторных масел в родник рядом с их домами. Как сообщает SHOT, из-за удушающих запахов у людей сильная головная боль, тошнота и рвота.

Жители Кавезина (Пушкинский район) обвинили местное предприятие Delfin Group в сливе отходов в родник. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет телеграм-канал, Руслан и его супруга приобрели участок в Кавезине три года назад. Через какое-то время они почувствовали ядовитый запах, исходящий от ручья поблизости. И совсем недавно выяснилось, что вода в этом роднике горит не хуже жидкости для розжига. Однако это оказалось не чудом природы, а результатом работы местного предприятия Delfin Group, которое утилизирует в ручей моторные масла, растворители, керосин и прочие отходы производства.

Местные жители обращались за помощью в надзорные органы, администрацию Пушкинского округа, но там либо не находили проблему, либо винили гниющую листву. На днях сотрудники Delfin Group, по всей видимости, "перестарались" с утилизацией отходов, так как химозный запах стал проникать в дома, несмотря на плотно закрытые окна и двери. В результате у многих взрослых появилась сильная головная боль, а детей стало тошнить и рвать.

Жители Кавезина (Пушкинский район) показали, как горит вода в роднике из-за слива моторных масел местным предприятием Delfin Group. Видео © SHOT

В настоящее время проверкой занимаются сотрудники МЧС с экологами, специалисты уже подтвердили превышение допустимых норм хлора и азота в ручье. Тем временем жители не теряют надежды и написали обращение губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву.