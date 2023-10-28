"Сейчас не моё время": Бывший заместитель Трампа выбыл из президентской гонки

Бывший вице-президент США при Дональде Трампе Майк Пенс объявил о приостановке своей президентской избирательной кампании 2024 года. Об этом он заявил в ходе выступления в Лас-Вегасе.

Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил о выходе из президентской гонки. Видео © C-SPAN

"После поездок по стране в последние шесть месяцев я приехал сюда, чтобы сказать: мне стало ясно, что сейчас не моё время. Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента", — сказал 64-летний Пенс.