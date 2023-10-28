Авиация ВКС России разгромила укрытия и пункты управления боевиков в Сирии

Авиация ВКС России разгромила укрытия и пункты управления боевиков, которые были причастны к обстрелам правительственных войск Сирии. Как уточнил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, удары были нанесены по объектам в провинциях Латакия и Идлиб.

По его словам, в зоне деэскалации конфликта за прошедшие сутки зафиксировано три обстрела позиции правительственных войск Сирии со стороны террористов группировки "Джебхат ан-нусра"*.

"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия и пункты управления незаконных вооружённых формирований в районах населённых пунктов Кбана провинции Латакия, Бариша и Эриха провинции Идлиб", — подчеркнул контр-адмирал на брифинге.

Ранее российская авиация нанесла три удара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. В результате данной атаки был ликвидирован лагерь подготовки террористов и склад с боеприпасами.