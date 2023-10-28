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28 октября, 19:17

Авиация ВКС России разгромила укрытия и пункты управления боевиков в Сирии

ЦПВС: Российская авиация поразила пункты управления боевиков и укрытия в Сирии

Авиация ВКС России разгромила укрытия и пункты управления боевиков, которые были причастны к обстрелам правительственных войск Сирии. Как уточнил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, удары были нанесены по объектам в провинциях Латакия и Идлиб.

По его словам, в зоне деэскалации конфликта за прошедшие сутки зафиксировано три обстрела позиции правительственных войск Сирии со стороны террористов группировки "Джебхат ан-нусра"*.

"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия и пункты управления незаконных вооружённых формирований в районах населённых пунктов Кбана провинции Латакия, Бариша и Эриха провинции Идлиб", — подчеркнул контр-адмирал на брифинге.

Российская авиация нанесла три удара по боевикам в Сирии

Российская авиация нанесла три удара по боевикам в Сирии

Ранее российская авиация нанесла три удара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. В результате данной атаки был ликвидирован лагерь подготовки террористов и склад с боеприпасами.

* Террористическая группировка, запрещённая в России.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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