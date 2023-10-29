Эксперт объяснил, когда у пьяного водителя не будут забирать машину

Если водителя поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения и рядом находился трезвый пассажир с правами, то его машину могут не эвакуировать на стоянку. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

По словам специалиста, машина не будет задержана и отправлена на штрафстоянку, если рядом окажется трезвый водитель. Также забрать авто может другой человек с водительским удостоверением, если он приехал раньше эвакуаторщиков. В качестве лиц, которые могут уехать на ней с места происшествия, могут выступить родственники или знакомые пьяного автомобилиста, вписанные в полис ОСАГО.

"Время для вызова другого водителя документами не регламентируется. Здесь кто быстрее приедет: эвакуатор или товарищ с правами", — заключил юрист.