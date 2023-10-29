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28 октября, 23:19

Эксперт объяснил, когда у пьяного водителя не будут забирать машину

Адвокат Радько: Машину пьяного водителя можно передать трезвому знакомому

Если водителя поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения и рядом находился трезвый пассажир с правами, то его машину могут не эвакуировать на стоянку. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

По словам специалиста, машина не будет задержана и отправлена на штрафстоянку, если рядом окажется трезвый водитель. Также забрать авто может другой человек с водительским удостоверением, если он приехал раньше эвакуаторщиков. В качестве лиц, которые могут уехать на ней с места происшествия, могут выступить родственники или знакомые пьяного автомобилиста, вписанные в полис ОСАГО.

"Время для вызова другого водителя документами не регламентируется. Здесь кто быстрее приедет: эвакуатор или товарищ с правами", — заключил юрист.

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Ранее Лайф писал, что в российских законах прописана серьёзная ответственность для водителей, которые водят авто в нетрезвом состоянии. В связи с этим журналисты выяснили, сколько можно выпить алкоголя вечером, чтобы утром спокойно и без риска сесть за руль.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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