Военнослужащие Вооружённых сил Украины считают, что западные союзники относятся к ним несправедливо, заставляя воевать без поддержки с воздуха. Такие заявления были сделаны бойцами ВСУ в беседе с аналитиком Атлантического совета Мелиндой Хэринг в интервью Businness Insider.

"Мы не можем продолжать без поддержки с воздуха. Вы не можете просить нас об этом", — пожаловались военные.

Также они убеждены, что Запад пренебрегает их жизнями. Военные рассказали Хэринг, что западные партнёры не могут просить их сражаться так, как не сражались бы сами. Помимо этого, украинские солдаты считают, что на их родине общество недостаточно серьёзно относится к конфликту и большая часть людей "наслаждается жизнью" в тылу, пока небольшая доля населения "прыгает выше головы".