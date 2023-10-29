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Регион
Опубликовано 29 октября 2023, 05:10
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В США сообщили о разрушительном шаге Зеленского

AC: Отказ Зеленского от переговоров приведёт Запад к фатальным последствиям

Коллективному Западу, помогающему киевскому режиму, необходимо договариваться с Россией о мире. Как заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative (AC), отказ Киева от диалога приведёт к фатальным последствиям.

По словам эксперта, Владимир Зеленский отказывается проводить с Москвой мирные переговоры, а формальное вступление западных партнёров Киева в конфликт является самоубийством. Это создаёт патовую ситуацию на поле боя, от которого на Западе уже устали. Бэндоу подчеркнул, что российские силы обладают преимуществом в войне на истощение.

Он также убеждён, что властям Соединённых Штатов и Европейского cоюза надо разработать новую систему безопасности в Европе, чтобы Украина получила нейтральный статус. Помимо этого, экс-советник Рейгана заявил, что Западу надо договориться с Россией о мире, снять с неё санкционные ограничения и вернуть замороженные активы.

Почему Запад замораживает финансирование Киева
Почему Запад замораживает финансирование Киева

Ранее Лайф писал, что Запад вынуждает Украину наращивать собственное военное производство в условиях острой нехватки людских ресурсов. При этом в Незалежной сейчас достаточно мало квалифицированных рабочих и инженеров из-за того, что многих хороших специалистов насильно мобилизовали.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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