Коллективному Западу, помогающему киевскому режиму, необходимо договариваться с Россией о мире. Как заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative (AC), отказ Киева от диалога приведёт к фатальным последствиям.

По словам эксперта, Владимир Зеленский отказывается проводить с Москвой мирные переговоры, а формальное вступление западных партнёров Киева в конфликт является самоубийством. Это создаёт патовую ситуацию на поле боя, от которого на Западе уже устали. Бэндоу подчеркнул, что российские силы обладают преимуществом в войне на истощение.

Он также убеждён, что властям Соединённых Штатов и Европейского cоюза надо разработать новую систему безопасности в Европе, чтобы Украина получила нейтральный статус. Помимо этого, экс-советник Рейгана заявил, что Западу надо договориться с Россией о мире, снять с неё санкционные ограничения и вернуть замороженные активы.