Ведут США к краху: В Британии сравнили американских политиков с шайкой клоунов
Обозреватель Telegraph Стэнли: В США шайка клоунов ведёт страну к краху
Политики США напоминают шайку клоунов, которые ждут своего падения и ведут страну к краху. Об этом заявил обозреватель Telegraph Тим Стэнли. По его словам, в результате неразумных действий властей Штаты превратились в политического и экономического банкрота.
"Сочетание маразма Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональной политики Демократической партии и отказа республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы усиливает ощущение, что наш нынешний мировой порядок — это шайка клоунов, ожидающих своего падения", — сказано в публикации.
Ранее военный эксперт и писатель Алексей Суконкин заявил, что США развяжут третью мировую войну с помощью провокаций в Средиземноморье. Например, потопив свой же авианосец. Он заявил, что такое развитие событий будет "новым Пёрл-Харбором".
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