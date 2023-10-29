Ведут США к краху: В Британии сравнили американских политиков с шайкой клоунов

Политики США напоминают шайку клоунов, которые ждут своего падения и ведут страну к краху. Об этом заявил обозреватель Telegraph Тим Стэнли. По его словам, в результате неразумных действий властей Штаты превратились в политического и экономического банкрота.

"Сочетание маразма Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональной политики Демократической партии и отказа республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы усиливает ощущение, что наш нынешний мировой порядок — это шайка клоунов, ожидающих своего падения", — сказано в публикации.