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29 октября, 05:47

Ведут США к краху: В Британии сравнили американских политиков с шайкой клоунов

Обозреватель Telegraph Стэнли: В США шайка клоунов ведёт страну к краху

Политики США напоминают шайку клоунов, которые ждут своего падения и ведут страну к краху. Об этом заявил обозреватель Telegraph Тим Стэнли. По его словам, в результате неразумных действий властей Штаты превратились в политического и экономического банкрота.

"Сочетание маразма Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональной политики Демократической партии и отказа республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы усиливает ощущение, что наш нынешний мировой порядок — это шайка клоунов, ожидающих своего падения", — сказано в публикации.

"Дела идут не так": Стало известно, что США уготовили Украине

"Дела идут не так": Стало известно, что США уготовили Украине

Ранее военный эксперт и писатель Алексей Суконкин заявил, что США развяжут третью мировую войну с помощью провокаций в Средиземноморье. Например, потопив свой же авианосец. Он заявил, что такое развитие событий будет "новым Пёрл-Харбором".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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