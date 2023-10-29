Россиянка перестала дышать после пластической операции и осталась должна 230 тысяч рублей

Пациентка одной из частных клиник в Москве хотела уменьшить нос, но перестала дышать после двух ринопластик. При этом её нос остался не только большим, но ещё и кривым. Более того, теперь женщина должна заплатить медицинскому учреждению 230 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Головенько пояснила, что решила сделать себе красивый носик ещё в 2018 году. Однако операция прошла неудачно, так как его скосило в сторону. Недовольная клиентка подала в суд на клинику и взыскала с врачей 475 тысяч рублей. В эту сумму вошла стоимость операции и дополнительные 100 тысяч рублей за причинённый моральный ущерб.

Клиентка клиники пластической хирургии рассказала о том, что у неё перестал дышать нос после неудавшейся ринопластики. Видео © Telegram / SHOT

Эта ситуация не остановила женщину. Она решилась на новую пластическую операцию и обратилась к врачу клиники "Эталон" Константину Ткаченко. Обследование и сама операция обошлись в 350 тысяч рублей. Однако результат вновь оказался плачевным: нос не изменился, но теперь перестал дышать.

Доктор клиники "Эталон" Константин Ткаченко. Фото © Telegram / SHOT

Доктор ответил на недовольства клиентки и пояснил, что больше в клинике не работает. После этого он перестал отвечать на звонки. Руководство "Эталона" предложило провести коррекцию бесплатно, но пострадавшая не решилась вновь ложиться под нож в этой клинике. Она подала второй иск, правда отсудить ей удалось только 7,5 тысячи рублей. Клиника предъявила Головенько встречные претензии на возмещение судебных издержек. Теперь женщине придётся ещё и заплатить организации 230 тысяч рублей. Апелляцию Вероники отклонили, теперь она подаёт уже вторую кассацию в надежде отсудить деньги на третью операцию в другой больнице, чтобы хотя бы восстановить дыхательную функцию.