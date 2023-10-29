Регион

Уведомления отключены

29 октября, 09:50

Россиянка перестала дышать после пластической операции и осталась должна 230 тысяч рублей

Москвичка перестала дышать после ринопластики и осталась должна 230 тыс. рублей

Пациентка одной из частных клиник в Москве хотела уменьшить нос, но перестала дышать после двух ринопластик. При этом её нос остался не только большим, но ещё и кривым. Более того, теперь женщина должна заплатить медицинскому учреждению 230 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Головенько пояснила, что решила сделать себе красивый носик ещё в 2018 году. Однако операция прошла неудачно, так как его скосило в сторону. Недовольная клиентка подала в суд на клинику и взыскала с врачей 475 тысяч рублей. В эту сумму вошла стоимость операции и дополнительные 100 тысяч рублей за причинённый моральный ущерб.

Клиентка клиники пластической хирургии рассказала о том, что у неё перестал дышать нос после неудавшейся ринопластики. Видео © Telegram / SHOT

Эта ситуация не остановила женщину. Она решилась на новую пластическую операцию и обратилась к врачу клиники "Эталон" Константину Ткаченко. Обследование и сама операция обошлись в 350 тысяч рублей. Однако результат вновь оказался плачевным: нос не изменился, но теперь перестал дышать.

Доктор клиники "Эталон" Константин Ткаченко. Фото © Telegram / SHOT

Доктор клиники "Эталон" Константин Ткаченко. Фото © Telegram / SHOT

Доктор ответил на недовольства клиентки и пояснил, что больше в клинике не работает. После этого он перестал отвечать на звонки. Руководство "Эталона" предложило провести коррекцию бесплатно, но пострадавшая не решилась вновь ложиться под нож в этой клинике. Она подала второй иск, правда отсудить ей удалось только 7,5 тысячи рублей. Клиника предъявила Головенько встречные претензии на возмещение судебных издержек. Теперь женщине придётся ещё и заплатить организации 230 тысяч рублей. Апелляцию Вероники отклонили, теперь она подаёт уже вторую кассацию в надежде отсудить деньги на третью операцию в другой больнице, чтобы хотя бы восстановить дыхательную функцию.

Врач ответила на претензии москвички, которая хотела спастись от рака, как Джоли, но лишилась соска

Врач ответила на претензии москвички, которая хотела спастись от рака, как Джоли, но лишилась соска

Ранее Лайф рассказывал, какие проблемы со здоровьем помогает решить ринопластика. В их числе трудности с дыханием.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров