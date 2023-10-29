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29 октября, 09:10

ПВО успешно поразила воздушную цель в Ростове-на-Дону

Губернатор Голубев: В Ростовской области система ПВО поразила воздушную цель

В Ростове-на-Дону система противовоздушной обороны успешно поразила воздушную цель. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. По его словам, обошлось без последствий и пострадавших.

Система ПВО успешно поразила воздушную цель в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / SHOT

"В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие", — написал глава Ростовской области в телеграм-канале.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные сорвали очередную попытку Украины атаковать территорию РФ с применением беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, 36 объектов было уничтожено над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью Крыма.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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