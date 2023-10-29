В Ростове-на-Дону система противовоздушной обороны успешно поразила воздушную цель. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. По его словам, обошлось без последствий и пострадавших.

Система ПВО успешно поразила воздушную цель в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / SHOT

"В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие", — написал глава Ростовской области в телеграм-канале.