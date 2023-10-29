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29 октября, 09:40

Названа причина смерти экс-клавишника "Руки вверх", но родные музыканта с ней не согласны

SHOT: Бывший клавишник "Руки вверх" Капырин скончался от сердечного приступа

<p>Владимир Капырин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/capirin?z=photo7823743_457243035/wall7823743_2414" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Капырин</a></p>

Владимир Капырин. Обложка © VK / Владимир Капырин

Бывший клавишник "Руки вверх" Владимир Капырин скончался от сердечного приступа. По версии следователей, 36-летний музыкант после приступа упал и разбил голову, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, родственники и друзья Капырина не верят выводам проверки. Они продолжают настаивать, что это было убийство. Также известно, что за месяц до гибели музыканту стали поступать угрозы. В последнее время он подсел на ставки на спорт и мог задолжать букмекерам. В квартире близкие не нашли его деньги и телефон.

Из "Руки вверх" Капырин ушёл в 2019 году. Он пытался устроиться клавишником в другую популярную группу, но его не взяли. После этого музыкант впал в депрессию и часто уходил в запой, что привело к большим проблемам со здоровьем. В итоге у него стало плохо с сердцем, считают следователи.

Напомним, тело 36-летнего Владимира Капырина было найдено в его московской квартире 8 октября. Его обнаружил отец музыканта. По словам мужчины, артист с пробитой головой лежал в луже крови, а на теле виднелись следы побоев. При этом похоронили клавишника с полностью забинтованной головой. Как пояснил его отец, следователи закрыли её сразу после того, как прибыли на место гибели сына. Близким не разрешили смотреть на музыканта в рамках следствия.

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Наталья Исакова
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