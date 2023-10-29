"Остался один вопрос": Зеленскому рассказали о шокирующих новостях с поля боя
Экс-разведчик ВС США Риттер: Украине вместе с Западом осталось лишь сдаться
Украина не может изменить ситуацию на поле боя, поэтому ей вместе с западными странами осталось лишь сдаться. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
"В конфликте остался лишь один вопрос, когда Украина и Запад решат, что пришло время сдаться. Чем дольше Киев воюет, тем больше людей он потеряет", — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Эксперт призвал Незалежную смириться с тем, что она не выиграет и цена сопротивления будет только повышаться. По его словам, украинские военные не могут навязать свою волю на поле боя. Тем временем у РФ есть стратегический импульс, поэтому именно Москва станет диктовать условия, заключил Риттер.
Ранее Риттер заявил, что ВС РФ уничтожают последние резервы ВСУ. Он подчеркнул, что украинские силы проиграют, так как они потеряли инициативу.