"Остался один вопрос": Зеленскому рассказали о шокирующих новостях с поля боя

Украина не может изменить ситуацию на поле боя, поэтому ей вместе с западными странами осталось лишь сдаться. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

"В конфликте остался лишь один вопрос, когда Украина и Запад решат, что пришло время сдаться. Чем дольше Киев воюет, тем больше людей он потеряет", — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Эксперт призвал Незалежную смириться с тем, что она не выиграет и цена сопротивления будет только повышаться. По его словам, украинские военные не могут навязать свою волю на поле боя. Тем временем у РФ есть стратегический импульс, поэтому именно Москва станет диктовать условия, заключил Риттер.