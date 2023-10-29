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29 октября, 13:19

"Остался один вопрос": Зеленскому рассказали о шокирующих новостях с поля боя

Экс-разведчик ВС США Риттер: Украине вместе с Западом осталось лишь сдаться

Украина не может изменить ситуацию на поле боя, поэтому ей вместе с западными странами осталось лишь сдаться. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

"В конфликте остался лишь один вопрос, когда Украина и Запад решат, что пришло время сдаться. Чем дольше Киев воюет, тем больше людей он потеряет", — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Эксперт призвал Незалежную смириться с тем, что она не выиграет и цена сопротивления будет только повышаться. По его словам, украинские военные не могут навязать свою волю на поле боя. Тем временем у РФ есть стратегический импульс, поэтому именно Москва станет диктовать условия, заключил Риттер.

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Ранее Риттер заявил, что ВС РФ уничтожают последние резервы ВСУ. Он подчеркнул, что украинские силы проиграют, так как они потеряли инициативу.

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President.gov.ua

Никита Осипов
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