Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали с двух сторон
Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали в обе стороны на 32 минуты
Днём 29 октября автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали в обе стороны. Это следует из данных телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация". Движение со стороны Керчи было перекрыто в 12:00.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении, которое появилось в телеграм-канале информцентра в 12:26.
Через 32 минуты там заявили, что движение автотранспорта со стороны Тамани возобновлено, позже его запустили со стороны Керчи.
Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали утром 22 октября. Через некоторое время его восстановили.
ТАСС / Сергей Мальгавко