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29 октября, 10:15

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали с двух сторон

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали в обе стороны на 32 минуты

Днём 29 октября автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали в обе стороны. Это следует из данных телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация". Движение со стороны Керчи было перекрыто в 12:00.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении, которое появилось в телеграм-канале информцентра в 12:26.

Через 32 минуты там заявили, что движение автотранспорта со стороны Тамани возобновлено, позже его запустили со стороны Керчи.

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Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали утром 22 октября. Через некоторое время его восстановили.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
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