Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали с двух сторон

Днём 29 октября автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали в обе стороны. Это следует из данных телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация". Движение со стороны Керчи было перекрыто в 12:00.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении, которое появилось в телеграм-канале информцентра в 12:26.

Через 32 минуты там заявили, что движение автотранспорта со стороны Тамани возобновлено, позже его запустили со стороны Керчи.