Обломки сбитой ПВО цели повредили имущество в Ростове-на-Дону

Обломки сбитой средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области воздушной цели нанесли повреждения имуществу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Система ПВО успешно поразила воздушную цель в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / SHOT

"По уточнённой информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются", — написал Голубев в своём телеграм-канале.