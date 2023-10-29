Регион

Уведомления отключены

29 октября, 10:17
3953

Обломки сбитой ПВО цели повредили имущество в Ростове-на-Дону

Голубев: Обломки сбитой ПВО цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону

Обломки сбитой средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области воздушной цели нанесли повреждения имуществу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Система ПВО успешно поразила воздушную цель в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / SHOT

"По уточнённой информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются", — написал Голубев в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что сведений о пострадавших нет, информация уточняется.

Силы ПВО сбили 36 украинских дронов над Чёрным морем и Крымом

Силы ПВО сбили 36 украинских дронов над Чёрным морем и Крымом

Напомним, ранее Голубев сообщил, что в 11:25 успешно отработала система ПВО. Обошлось без пострадавших.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров