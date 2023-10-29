Обломки сбитой ПВО цели повредили имущество в Ростове-на-Дону
Голубев: Обломки сбитой ПВО цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону
Обломки сбитой средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области воздушной цели нанесли повреждения имуществу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Система ПВО успешно поразила воздушную цель в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / SHOT
"По уточнённой информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются", — написал Голубев в своём телеграм-канале.
Глава региона добавил, что сведений о пострадавших нет, информация уточняется.
Напомним, ранее Голубев сообщил, что в 11:25 успешно отработала система ПВО. Обошлось без пострадавших.
ТАСС / Эрик Романенко