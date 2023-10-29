Посол в Норвегии объяснил, как запрет ввоза рыбы поможет производителям РФ
Посол Рамишвили: Запрет на ввоз рыбы из Норвегии поможет производителям в России
Запрет на ввоз рыбной продукции из Норвегии поможет производителям в РФ заполнить свободные ниши на внутреннем рынке. Об этом сообщил посол России в Осло Теймураз Рамишвили.
"Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке, в том числе в премиальном сегменте", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Дипломат добавил, что благодаря запрету российские производители смогут создать задел для повышения экспорта национальной продукции в дружественные государства.
Напомним, что недружественными для России странами, помимо Норвегии, являются Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Британия и страны ЕС. Также в их числе Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур и Соединённые Штаты Америки. Кроме того, к ним относятся Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
Как сообщал Лайф, правительство России 25 июля постановило запретить ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В Минсельхозе отметили, что мощности отечественных производителей позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в этой продукции.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов