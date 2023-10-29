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29 октября, 13:11

Посол в Норвегии объяснил, как запрет ввоза рыбы поможет производителям РФ

Посол Рамишвили: Запрет на ввоз рыбы из Норвегии поможет производителям в России

Запрет на ввоз рыбной продукции из Норвегии поможет производителям в РФ заполнить свободные ниши на внутреннем рынке. Об этом сообщил посол России в Осло Теймураз Рамишвили.

"Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке, в том числе в премиальном сегменте", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Дипломат добавил, что благодаря запрету российские производители смогут создать задел для повышения экспорта национальной продукции в дружественные государства.

Напомним, что недружественными для России странами, помимо Норвегии, являются Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Британия и страны ЕС. Также в их числе Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур и Соединённые Штаты Америки. Кроме того, к ним относятся Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

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Как сообщал Лайф, правительство России 25 июля постановило запретить ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В Минсельхозе отметили, что мощности отечественных производителей позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в этой продукции.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Никита Осипов
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