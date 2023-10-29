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29 октября, 13:57

"Мы теперь даже не соседи": Медведев назвал настоящего врага России

Медведев заявил, что Европа стала настоящим врагом России

Европа стала настоящим врагом России и потеряла в лице РФ стратегического партнёра. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги", пишет политик на своей странице в соцсети "ВКонтакте", говоря о былом статусе РФ как "предсказуемого партнёра Европы".

По его словам, Европа бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности. Медведев пояснил, что РФ не очень радует такой исход, однако факт остаётся фактом.

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А ранее Дмитрий Медведев заявил, что Европа ухудшила отношения с Россией и стала её злейшим врагом с подачи США. По его словам, Москва и Вашингтон смогут договориться рано или поздно, однако Брюссель уже не сможет вернуть прежнее влияние.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Дарья Нарыкова
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