"Мы теперь даже не соседи": Медведев назвал настоящего врага России

Европа стала настоящим врагом России и потеряла в лице РФ стратегического партнёра. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги", — пишет политик на своей странице в соцсети "ВКонтакте", говоря о былом статусе РФ как "предсказуемого партнёра Европы".

По его словам, Европа бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности. Медведев пояснил, что РФ не очень радует такой исход, однако факт остаётся фактом.