Президент Чехии оконфузился, обрушив тяжёлое знамя на голову военному

Чешский лидер Петр Павел попал в курьёзную ситуацию во время празднования Дня образования Чехословакии. Он не удержал переданный ему флаг и случайно опустил его верхушку на голову военному, сбив фуражку.

Президент Чехии Петр Павел не удержал знамя и сбил фуражку с военного на празднике. Видео © X (Twitter) / Ian Willoughby / ČT24

Видео с казусом на торжественной церемонии тут же стало распространяться в соцсетях. А президент после случившегося извинился за физический и психологический ущерб, нанесённый военному.

"Я чувствую необходимым принести извинения за физический или психологический ущерб, который нанесён бойцу гвардии боевым знаменем во время церемонии. Это определённо не была попытка разнообразить стандартную процедуру новым элементом. Я просто не рассчитал вес", — написал Петр Павел в соцсети X (Twitter).