В Тульской области работник охотхозяйства нашёл обломки украинского дрона

В Тульской области у села Мещерино работник охотничьего хозяйства обнаружил обломки украинского беспилотника. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что во время объезда территории мужчина нашёл фрагменты БПЛА на площади 100 квадратных метров.

На земле лежали куски хвоста и крыльев беспилотника, а также проводки. Мужчина вызвал экстренные службы, фрагменты БПЛА забрали на экспертизу. В результате падения обломков обошлось без повреждений и пострадавших.