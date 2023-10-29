В Тульской области работник охотхозяйства нашёл обломки украинского дрона
В Тульской области у села Мещерино работник охотничьего хозяйства обнаружил обломки украинского беспилотника. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что во время объезда территории мужчина нашёл фрагменты БПЛА на площади 100 квадратных метров.
На земле лежали куски хвоста и крыльев беспилотника, а также проводки. Мужчина вызвал экстренные службы, фрагменты БПЛА забрали на экспертизу. В результате падения обломков обошлось без повреждений и пострадавших.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в ночь на 28 октября российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолётного типа над Тульской областью. Ещё четыре дрона уничтожили над Орловской областью. В Минобороны РФ заявили, что Украина намеревалась совершить террористическую атаку на российской территории.
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