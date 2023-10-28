ПВО ночью перехватила четыре дрона ВСУ над Орловской и два над Тульской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку ВСУ атаковать территорию РФ. В Минобороны страны уточнили, что четыре украинских БПЛА были перехвачены в ночь на 28 октября над Орловской областью, ещё два — над Тульской областью.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.

"Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области", — добавили в МО РФ.