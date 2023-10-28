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Регион
Опубликовано 28 октября 2023, 06:58
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ПВО ночью перехватила четыре дрона ВСУ над Орловской и два над Тульской областью

МО РФ: Средства ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку ВСУ атаковать территорию РФ. В Минобороны страны уточнили, что четыре украинских БПЛА были перехвачены в ночь на 28 октября над Орловской областью, ещё два — над Тульской областью.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.

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"Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области", — добавили в МО РФ.

Ранее Лайф писал, что российские войска с 1 октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ. Как уточнили в Минобороны РФ, были сбиты 20 Миг-29, восемь Су-25, один Су-24, два учебно-боевых самолёта Л-39 и три вертолёта Ми-8.

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Иван Косицын
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