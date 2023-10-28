ПВО ночью перехватила четыре дрона ВСУ над Орловской и два над Тульской областью
МО РФ: Средства ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку ВСУ атаковать территорию РФ. В Минобороны страны уточнили, что четыре украинских БПЛА были перехвачены в ночь на 28 октября над Орловской областью, ещё два — над Тульской областью.
В пресс-службе военного ведомства уточнили, что Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.
"Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области", — добавили в МО РФ.
Ранее Лайф писал, что российские войска с 1 октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ. Как уточнили в Минобороны РФ, были сбиты 20 Миг-29, восемь Су-25, один Су-24, два учебно-боевых самолёта Л-39 и три вертолёта Ми-8.
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