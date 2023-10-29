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29 октября, 14:31

Известного барда развели на 750 тысяч рублей с помощью приложения для телефона

Барда Шайдуллина обманули на 756 тысяч рублей с помощью приложения для телефона

<p>Бард Наиль Шайдуллин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/nailshajdullin?ysclid=lobjw1ltai553884003&z=photo206219767_457239992/photos206219767" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Наиль Шайдуллин </a></p>

Бард Наиль Шайдуллин. Обложка © VK / Наиль Шайдуллин

Барда Наиля Шайдуллина обманули на 756 тысяч рублей, попросив скачать приложение на телефон. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё произошло днём 26 октября.

Исполнителю позвонили якобы из службы безопасности мобильного оператора и сообщили, что для защиты личных данных надо установить приложение. Музыкант, ничего не подозревая, скачал то, что требовалось, после чего аферисты получили доступ к его картам и ограбили. Сейчас полицейские ищут мошенников.

Сына одного из богатейших чиновников России развели на 130 тысяч, пообещав брендовые вещи

Сына одного из богатейших чиновников России развели на 130 тысяч, пообещав брендовые вещи

Ранее Лайф писал, что россиянка отдала мошенникам 300 тысяч рублей для "встречи" с канадским актёром Райаном Гослингом. Аферисты воспользовались тем, что женщина оказалась поклонницей знаменитого голливудского актёра.

Никита Осипов
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