Известного барда развели на 750 тысяч рублей с помощью приложения для телефона
Барда Шайдуллина обманули на 756 тысяч рублей с помощью приложения для телефона
Бард Наиль Шайдуллин. Обложка © VK / Наиль Шайдуллин
Барда Наиля Шайдуллина обманули на 756 тысяч рублей, попросив скачать приложение на телефон. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё произошло днём 26 октября.
Исполнителю позвонили якобы из службы безопасности мобильного оператора и сообщили, что для защиты личных данных надо установить приложение. Музыкант, ничего не подозревая, скачал то, что требовалось, после чего аферисты получили доступ к его картам и ограбили. Сейчас полицейские ищут мошенников.
Ранее Лайф писал, что россиянка отдала мошенникам 300 тысяч рублей для "встречи" с канадским актёром Райаном Гослингом. Аферисты воспользовались тем, что женщина оказалась поклонницей знаменитого голливудского актёра.