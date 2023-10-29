Известного барда развели на 750 тысяч рублей с помощью приложения для телефона

Барда Наиля Шайдуллина обманули на 756 тысяч рублей, попросив скачать приложение на телефон. Как сообщает телеграм-канал SHOT, всё произошло днём 26 октября.

Исполнителю позвонили якобы из службы безопасности мобильного оператора и сообщили, что для защиты личных данных надо установить приложение. Музыкант, ничего не подозревая, скачал то, что требовалось, после чего аферисты получили доступ к его картам и ограбили. Сейчас полицейские ищут мошенников.