Названы регионы России, которые получат особые выплаты от Минфина

Минфин России дополнительно профинансирует десять регионов, бюджетное обеспечение которых является самым низким по стране. Об этом сообщил депутат Государственной думы Андрей Исаев.

"Мы определили десять регионов, у которых бюджетное обеспечение самое низкое. Они заключают специальное соглашение с Минфином, получают дополнительные деньги. С ними ведомство отдельно работает, чтобы повысить уровень доходности", — сказал парламентарий в беседе с Ura.ru.

По словам Исаева, дополнительные средства, в частности, получат Алтайский край, Карелия, Марий Эл, Чувашия, Псковская область, Адыгея, а также Калмыкия и Республика Алтай. Такая же мера поддержки оказывалась перечисленным регионам и ранее, напомнил депутат.