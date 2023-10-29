Названы регионы России, которые получат особые выплаты от Минфина
Депутат Исаев: Минфин дополнительно профинансирует десять регионов РФ
Минфин России дополнительно профинансирует десять регионов, бюджетное обеспечение которых является самым низким по стране. Об этом сообщил депутат Государственной думы Андрей Исаев.
"Мы определили десять регионов, у которых бюджетное обеспечение самое низкое. Они заключают специальное соглашение с Минфином, получают дополнительные деньги. С ними ведомство отдельно работает, чтобы повысить уровень доходности", — сказал парламентарий в беседе с Ura.ru.
По словам Исаева, дополнительные средства, в частности, получат Алтайский край, Карелия, Марий Эл, Чувашия, Псковская область, Адыгея, а также Калмыкия и Республика Алтай. Такая же мера поддержки оказывалась перечисленным регионам и ранее, напомнил депутат.
Ранее Лайф рассказывал, какие изменения ожидают россиян с 1 ноября. В регионах появились новшества, которые касаются получения ряда льгот, также ожидаются и прибавки на федеральном уровне. Подробнее о том, как изменятся суммы перечислений и порядок получения мер поддержки, — в нашем материале.
ТАСС / Александр Манзюк