Украинская армия с наступлением холодной погоды может не выстоять против российских военных. Соответствующее заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. По его мнению, уже совсем скоро Белому дому придётся признать, что ситуация складывается в пользу Москвы.

"Я думаю, что русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно. <…> [Джо] Байдену придётся признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает", — сказал он в эфире ютуб-канала Judging Freedom.

Экс-аналитик ЦРУ убеждён, что новый американский пакет военной помощи не спасёт ВСУ, а в ближайшие месяцы Киев и вовсе может потерпеть фиаско. И в этом плане конфликт на Ближнем Востоке, как подчеркнул Макговерн, стал лучшим поводом для отвлечения внимания от происходящего на Украине. При этом аналитик заметил, что Штаты рассчитывали выиграть войну сразу на два фронта, однако пока успехов нет даже на одном.