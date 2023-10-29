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29 октября, 14:57

Генерал ВСУ в отставке разнёс Зеленского за оборону ВСУ под Купянском

Генерал Кривонос: Зеленский не обеспечил оборону ВСУ на Купянском направлении

Владимир Зеленский не наладил эффективное военное производство и не обеспечил оборону на Купянском направлении. Об этом сообщил генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос, отметив, что ситуация на фронте для Киева может ухудшиться.

"Нужно было заниматься фортификационными работами, чтобы не было снова так, как под Артёмовском, когда город не был готов к обороне. Что мешало провести такие работы на Купянском направлении? Нарыть блиндажей и наставить "зубов дракона" (противотанковые надолбы в виде бетонных пирамидок. — Прим. Лайфа) до самого Харькова? Что мешало? Ничего не мешало", — отметил он в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Кривонос добавил, что политика киевских властей замедляла темпы развития оборонной сферы. По его словам, Россия в условиях санкций налаживает военное производство, а Незалежная не может это сделать даже при помощи Запада. Кривонос считает, что в какой-то момент там устанут от поведения киевской верхушки.

"Не дают сосредоточиться": Украинский генерал проболтался о слабом месте ВСУ

"Не дают сосредоточиться": Украинский генерал проболтался о слабом месте ВСУ

27 октября в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские бойцы заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении. В общей сложности ВСУ за неделю потеряли на этом участке фронта свыше 705 военнослужащих. Кроме того, на данном направлении группа украинских военных сдалась в плен российским войскам.

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president.gov.ua

Никита Осипов
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