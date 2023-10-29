Названо три причины испорченного семейного отпуска

В первом совместном отпуске у пары могут возникнуть конфликты и ссоры по трём причинам. Каким именно, рассказала кандидат психологических наук Елена Лаврова. По её словам, разлад в отношениях может произойти из-за того, что партнёры попали в новую для себя ситуацию.

"В повседневной жизни у каждой пары есть свои привычные сценарии: кто во сколько встаёт, что и когда делает. В отпуске распорядок дня может сильно отличаться от обычного. И иногда партнёрам бывает тяжело приспособиться к нему", — подчеркнула психолог в беседе с "Газетой.ru".

Лаврова посоветовала во избежание конфликтов заранее спланировать досуг во время отпуска. Эксперт добавила, что второй причиной раздора могут стать разные ожидания от отдыха. Кто-то хочет подольше поспать, а кто-то, наоборот, встаёт пораньше, чтобы получить максимум впечатлений. По словам Лавровой, здесь важно найти компромисс и обсудить предпочтения перед отпуском.

Чрезмерная интенсивность общения является третьей причиной, почему партнёры начинают конфликтовать. Если в обычной жизни пара не проводит много времени вместе, какие-то моменты могут начать раздражать при частом общении. Психолог порекомендовала на некоторое время разделиться и заниматься каждому своими делами. К примеру, один человек может пойти в музей, а другой — на рынок, подытожила Лаврова.