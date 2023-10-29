Названо три причины испорченного семейного отпуска
Психолог Лаврова посоветовала партнёрам отдыхать друг от друга во время отпуска
В первом совместном отпуске у пары могут возникнуть конфликты и ссоры по трём причинам. Каким именно, рассказала кандидат психологических наук Елена Лаврова. По её словам, разлад в отношениях может произойти из-за того, что партнёры попали в новую для себя ситуацию.
"В повседневной жизни у каждой пары есть свои привычные сценарии: кто во сколько встаёт, что и когда делает. В отпуске распорядок дня может сильно отличаться от обычного. И иногда партнёрам бывает тяжело приспособиться к нему", — подчеркнула психолог в беседе с "Газетой.ru".
Лаврова посоветовала во избежание конфликтов заранее спланировать досуг во время отпуска. Эксперт добавила, что второй причиной раздора могут стать разные ожидания от отдыха. Кто-то хочет подольше поспать, а кто-то, наоборот, встаёт пораньше, чтобы получить максимум впечатлений. По словам Лавровой, здесь важно найти компромисс и обсудить предпочтения перед отпуском.
Чрезмерная интенсивность общения является третьей причиной, почему партнёры начинают конфликтовать. Если в обычной жизни пара не проводит много времени вместе, какие-то моменты могут начать раздражать при частом общении. Психолог порекомендовала на некоторое время разделиться и заниматься каждому своими делами. К примеру, один человек может пойти в музей, а другой — на рынок, подытожила Лаврова.
Ранее Лайф рассказывал, как не свихнуться во время семейного отпуска с детьми. Перед отдыхом родителям необходимо договориться о распределении обязанностей, чтобы у каждого оставалось свободное время.
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