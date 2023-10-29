Медведев напомнил Маску про "российскую угрозу" в ответ на мем об Иране и США
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на шутку американского миллиардера Илона Маска про военные базы США и Ирана. Политик иронично отметил, что нельзя забывать и об "угрозе", исходящей от России.
Илон Маск опубликовал мем о расположении военных баз США вокруг Ирана. Фото © X ("Твиттер") / elonmusk
"Точно! Но ведь есть ещё и россияне, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте!" — написал Медведев в соцсети X ("Твиттер").
Ироничный ответ Медведева касался поста Илона Маска, где он высмеивал размещение американских военных баз вокруг территории Ирана. В тексте поста указывается, что Иран якобы хочет войны, ведь он так близко разместил свою страну к военным базам США.
Ранее Медведев словами писателя Михаила Булгакова высмеял несознанку США из-за переданных ВСУ автоматов у ХАМАС. "Афганское" и "киевское" оружие США убивает людей и в Израиле, отметил политик.
ТАСС / Михаил Терещенко