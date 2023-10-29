Адвокат рассказал о грядущих изменениях в Семейном кодексе

Некрасов отметил, что предлагаемые изменения направлены на упрощение заключения брака или развода, делая процедуру более доступной и удобной. В частности, поправки позволят гражданам заключать браки в МФЦ без торжественной обстановки, как в загсе. В то же время, как пояснил адвокат, будут введены и исключения, когда МФЦ смогут отказать в регистрации брака. К примеру, в случае если один из супругов находится в больнице или в тюрьме.