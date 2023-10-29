Адвокат рассказал о грядущих изменениях в Семейном кодексе
Адвокат Некрасов: Изменения в Семейном кодексе упростят заключение брака
Адвокат Андрей Некрасов в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал инициативу Минюста разрешить россиянам жениться и разводиться через МФЦ. В целом, по словам специалиста, изменилось лишь место регистрации брака.
Некрасов отметил, что предлагаемые изменения направлены на упрощение заключения брака или развода, делая процедуру более доступной и удобной. В частности, поправки позволят гражданам заключать браки в МФЦ без торжественной обстановки, как в загсе. В то же время, как пояснил адвокат, будут введены и исключения, когда МФЦ смогут отказать в регистрации брака. К примеру, в случае если один из супругов находится в больнице или в тюрьме.
Ранее Лайф писал, что Минюст разработал поправки к Семейному кодексу, которые позволят регистрировать и расторгать браки через МФЦ. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы. По действующему законодательству, напомним, в МФЦ можно регистрировать только факты рождения и смерти гражданина.
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