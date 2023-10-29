Шесть домов и автомобиль повреждены обломками сбитого над Ростовом-на-Дону дрона
Мэр Логвиненко: Осколки сбитого дрона повредили шесть домов в Ростове-на-Дону
В результате падения обломков беспилотника, который сегодня силы ПВО сбили в Ростове-на-Дону, повреждения получили шесть домов и один автомобиль. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко.
"Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль", — написал он в телеграм-канале.
Логвиненко подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.
О срабатывании средств ПВО в Ростовской области ранее днём 29 октября сообщил глава региона Василий Голубев. Изначально он написал в телеграм-канале, что разрушений на земле нет. Однако впоследствии губернатор уточнил, что "несколько обломков сбитой воздушной цели" упали в Первомайском районе города, нанеся повреждения имуществу.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев