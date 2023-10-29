Шесть домов и автомобиль повреждены обломками сбитого над Ростовом-на-Дону дрона

В результате падения обломков беспилотника, который сегодня силы ПВО сбили в Ростове-на-Дону, повреждения получили шесть домов и один автомобиль. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

"Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль", — написал он в телеграм-канале.