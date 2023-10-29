В пермском пруду нашли тела двух мужчин
СК: В Перми в пруду нашли тела двух мужчин, проводится проверка
В Мотовилихинском пруду Перми найдены тела двух мужчин. Сотрудники регионального управления Следственного комитета проводят проверку по факту их гибели, сообщили в ведомстве.
"29 октября в следственный отдел из территориального отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин 1979-го и 2004 года рождения с признаками утопления в Мотовилихинском пруду Перми", — отметили в ведомстве.
Правоохранители уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Причины случившегося выясняются.
Ранее Лайф писал, что в доме в Омской области нашли убитыми мать и дочь. Тревогу забила родственница погибших, которая пришла проведать их, но обнаружила, что входная дверь в дом была не заперта.
ТАСС / Пресс-служба МЧС РФ