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29 октября, 17:37

В пермском пруду нашли тела двух мужчин

СК: В Перми в пруду нашли тела двух мужчин, проводится проверка

В Мотовилихинском пруду Перми найдены тела двух мужчин. Сотрудники регионального управления Следственного комитета проводят проверку по факту их гибели, сообщили в ведомстве.

"29 октября в следственный отдел из территориального отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин 1979-го и 2004 года рождения с признаками утопления в Мотовилихинском пруду Перми", — отметили в ведомстве.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Причины случившегося выясняются.

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Ранее Лайф писал, что в доме в Омской области нашли убитыми мать и дочь. Тревогу забила родственница погибших, которая пришла проведать их, но обнаружила, что входная дверь в дом была не заперта.

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ТАСС / Пресс-служба МЧС РФ

Никита Осипов
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