В ДНР неизвестные убили девять человек, в том числе двух детей

СУ СК РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) возбудило уголовное дело по факту убийства девяти человек в Волновахе. Среди жертв — двое детей. Об этом сообщается на сайте управления.

"Устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних. Следователи работают во взаимодействии с оперативными службами. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.