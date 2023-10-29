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29 октября, 17:16

В ДНР неизвестные убили девять человек, в том числе двух детей

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства девяти человек в Волновахе ДНР

СУ СК РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) возбудило уголовное дело по факту убийства девяти человек в Волновахе. Среди жертв — двое детей. Об этом сообщается на сайте управления.

"Устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних. Следователи работают во взаимодействии с оперативными службами. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

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Ранее суд ДНР приговорил морпеха ВСУ к 24 годам за приказ расстрелять мариупольца. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Никонов
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