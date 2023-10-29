В ДНР неизвестные убили девять человек, в том числе двух детей
СКР возбудил уголовное дело по факту убийства девяти человек в Волновахе ДНР
СУ СК РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) возбудило уголовное дело по факту убийства девяти человек в Волновахе. Среди жертв — двое детей. Об этом сообщается на сайте управления.
"Устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних. Следователи работают во взаимодействии с оперативными службами. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Ранее суд ДНР приговорил морпеха ВСУ к 24 годам за приказ расстрелять мариупольца. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
ТАСС / Сергей Бобылев