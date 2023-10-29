Конгрессвумен из США пожаловалась на вечно просящую деньги Украину

Украина продолжает просить деньги американских налогоплательщиков, несмотря на полную поддержку со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление сделала член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

"Украина полностью опирается на [поддержку] США и продолжает просить о ещё больших деньгах из американских налогов, пока Вашингтон сражается в прокси-войне с Россией", — написала она в соцсети Х (ранее Twitter).

Конгрессвумен подчеркнула, что всегда была против спонсирования Киева, также она будет действовать и по отношению к Тель-Авиву, так как Соединённым Штатам прежде всего следует решать проблемы внутри своей страны. Как напомнила Грин, на сегодняшний день госдолг США уже превысил рекордные 33 триллиона долларов.