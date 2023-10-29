Конгрессвумен из США пожаловалась на вечно просящую деньги Украину
Конгрессвумен Грин: Киев зависит от поддержки США, но продолжает просить деньги
Украина продолжает просить деньги американских налогоплательщиков, несмотря на полную поддержку со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление сделала член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
"Украина полностью опирается на [поддержку] США и продолжает просить о ещё больших деньгах из американских налогов, пока Вашингтон сражается в прокси-войне с Россией", — написала она в соцсети Х (ранее Twitter).
Конгрессвумен подчеркнула, что всегда была против спонсирования Киева, также она будет действовать и по отношению к Тель-Авиву, так как Соединённым Штатам прежде всего следует решать проблемы внутри своей страны. Как напомнила Грин, на сегодняшний день госдолг США уже превысил рекордные 33 триллиона долларов.
Ранее новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал Белый дом отчитаться о деньгах, выделенных Киеву. Говоря о помощи Украине, он повторил те претензии, которые республиканцы уже не раз высказывали в адрес Белого дома. В частности, речь идёт об отсутствии сформулированной стратегии того, какую конечную цель Вашингтон видит в украинском конфликте.
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