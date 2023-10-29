ЦСКА нанёс "Краснодару" первое поражение в сезоне РПЛ

ЦСКА дома со счётом 1:0 обыграл "Краснодар" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Единственный гол забил 25-летний нападающий Фёдор Чалов, он отличился впервые с 24 сентября.

Примечательно, что перед матчем армейцы вышли в футболках, на которых были слова в поддержку 21-летнего полузащитника Максима Мухина, получившего разрыв передней крестообразной связки. Кроме того, бывший защитник клуба Георгий Щенников, покинувший команду, перед игрой получил серебряную медаль за сезон 2022/2023.

Отметим, что московский клуб сейчас находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 21 очком. Тем временем "Краснодар" является лидером с 28 очками. В матче с ЦСКА клуб с Кубани потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. В следующем туре 5 ноября армейцы примут дома "Пари НН", а "быки" сыграют в Краснодаре с "Крыльями Советов".