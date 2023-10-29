Регион

Уведомления отключены

29 октября, 18:54

ЦСКА нанёс "Краснодару" первое поражение в сезоне РПЛ

<p>Фрагмент матча между ЦСКА и "Краснодаром" в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fckrasnodar/6607" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Краснодар"</a></p>

Фрагмент матча между ЦСКА и "Краснодаром" в Москве. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

ЦСКА дома со счётом 1:0 обыграл "Краснодар" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Единственный гол забил 25-летний нападающий Фёдор Чалов, он отличился впервые с 24 сентября.

Примечательно, что перед матчем армейцы вышли в футболках, на которых были слова в поддержку 21-летнего полузащитника Максима Мухина, получившего разрыв передней крестообразной связки. Кроме того, бывший защитник клуба Георгий Щенников, покинувший команду, перед игрой получил серебряную медаль за сезон 2022/2023.

Отметим, что московский клуб сейчас находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 21 очком. Тем временем "Краснодар" является лидером с 28 очками. В матче с ЦСКА клуб с Кубани потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. В следующем туре 5 ноября армейцы примут дома "Пари НН", а "быки" сыграют в Краснодаре с "Крыльями Советов".

"Спартак" проиграл "Факелу" впервые за 23 года

"Спартак" проиграл "Факелу" впервые за 23 года

Ранее Лайф писал, что "Зенит" обыграл "Ахмат" в матче 13-го тура футбольной Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счётом 2:1.

Никита Осипов
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • ФК Краснодар
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров