"Спартак" проиграл "Факелу" впервые за 23 года

Воронежский "Факел" дома переиграл московский "Спартак" в матче 13-го тура футбольной Российской премьер-лиги. Матч состоялся на Центральном стадионе профсоюзов, его посетило 11 609 зрителей.

Нападающие Евгений Марков и Максим Максимов забили на 70-й (с пенальти) и 84-й минутах соответственно. На 70-й минуте арбитр матча Владислав Безбородов удалил сербского защитника "Спартака" Срджана Бабича. В предыдущих шести матчах между командами побеждали красно-белые. "Факел" до этого в последний раз брал верх 5 августа 2000 года.

"Спартак" находится на четвёртом месте в турнирной таблице с 20 очками", "Факел" идёт 12-м с 15. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде с "Локомотивом", а команда Сергея Ташуева отправится в гости к "Ахмату".