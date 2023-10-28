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28 октября, 13:40

"Спартак" проиграл "Факелу" впервые за 23 года

"Спартак" проиграл "Факелу" со счётом 0:2 в матче 13-го тура РПЛ

<p>Фрагмент матча "Факела" и "Спартака" в рамках 13-го тура РПЛ. Обложка © <a href="https://fakelfc.ru/news/view/9298-fakel-pobedil-spartak" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Факел"</a></p>

Фрагмент матча "Факела" и "Спартака" в рамках 13-го тура РПЛ. Обложка © ФК "Факел"

Воронежский "Факел" дома переиграл московский "Спартак" в матче 13-го тура футбольной Российской премьер-лиги. Матч состоялся на Центральном стадионе профсоюзов, его посетило 11 609 зрителей.

Нападающие Евгений Марков и Максим Максимов забили на 70-й (с пенальти) и 84-й минутах соответственно. На 70-й минуте арбитр матча Владислав Безбородов удалил сербского защитника "Спартака" Срджана Бабича. В предыдущих шести матчах между командами побеждали красно-белые. "Факел" до этого в последний раз брал верх 5 августа 2000 года.

"Спартак" находится на четвёртом месте в турнирной таблице с 20 очками", "Факел" идёт 12-м с 15. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде с "Локомотивом", а команда Сергея Ташуева отправится в гости к "Ахмату".

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Ранее Лайф писал, что бывший нападающий "Спартака" Ари позвал другого экс-форварда клуба Артёма Дзюбу, который ныне играет за "Локомотив", в Бразилию. Однако платить 35-летнему россиянину никто не собирается.

Никита Никонов
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