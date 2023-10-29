Футболист нокаутировал показавшего жёлтую карточку арбитра на матче в Краснодаре
В Краснодаре футболист команды "Тлюстенхабль" нокаутировал главного судью матча
Футболист отправил в нокаут главного арбитра, показавшего ему жёлтую карточку. Всё произошло в матче любительской лиги Краснодара AFL между командами "Изумруд" и "Тлюстенхабль", трансляция которого велась на ютуб-канале лиги.
Защитник "Тлюстенхабля" Антон Гапон на 17-й минуте матча нарушил правила, после чего арбитр подозвал его и показал жёлтую карточку. Спортсмен пришёл в ярость и ударил главного судью матча по голове, в результате чего тот упал на газон.
Судейской бригадой было принято решение остановить встречу и назначить "Тлюстенхаблю" техническое поражение. Пострадавший пришёл в себя после оказания медпомощи.
Ранее Лайф писал о другом спортивном событии этого вечера. ЦСКА дома со счётом 1:0 обыграл "Краснодар" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Единственный гол забил 25-летний нападающий Фёдор Чалов, он отличился впервые с 24 сентября.
YouTube / AFL Krasnodar