Футболист нокаутировал показавшего жёлтую карточку арбитра на матче в Краснодаре

Футболист отправил в нокаут главного арбитра, показавшего ему жёлтую карточку. Всё произошло в матче любительской лиги Краснодара AFL между командами "Изумруд" и "Тлюстенхабль", трансляция которого велась на ютуб-канале лиги.

Защитник "Тлюстенхабля" Антон Гапон на 17-й минуте матча нарушил правила, после чего арбитр подозвал его и показал жёлтую карточку. Спортсмен пришёл в ярость и ударил главного судью матча по голове, в результате чего тот упал на газон.

Судейской бригадой было принято решение остановить встречу и назначить "Тлюстенхаблю" техническое поражение. Пострадавший пришёл в себя после оказания медпомощи.