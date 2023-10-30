Задержанный за наркотики забайкалец сбежал от трёх конвоиров по пути в больницу
SHOT: Задержанный за наркотики забайкалец сбежал от конвоиров по пути в больницу
Подозреваемый в сбыте наркотиков житель Забайкальского края сбежал от трёх конвоиров по дороге в больницу. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.
Как узнал канал, 26-летнего неоднократно судимого рецидивиста задержали в городе Петровске-Забайкальском за наркотики. Его привезли в отделение, где он начал жаловаться на плохое самочувствие. Мужчину осмотрели медики и поставили ему предварительный диагноз: панкреатит.
В сопровождении трёх конвоиров рецидивиста в наручниках повезли на дополнительное обследование, но, как только автозак подъехал к больнице, ловкий забайкалец растолкал охрану и пустился в бега. Сейчас его ищут.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Подмосковья, которого в 2012 году осудили на 12 лет, сбежал из колонии в Тверской области. Ему оставалось отбывать срок год, однако после инцидента его увеличат. Утром 13 октября заключённого недосчитались во время утренней проверки.
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