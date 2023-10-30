Регион

Уведомления отключены

30 октября, 04:41

Задержанный за наркотики забайкалец сбежал от трёх конвоиров по пути в больницу

SHOT: Задержанный за наркотики забайкалец сбежал от конвоиров по пути в больницу

Подозреваемый в сбыте наркотиков житель Забайкальского края сбежал от трёх конвоиров по дороге в больницу. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.

Как узнал канал, 26-летнего неоднократно судимого рецидивиста задержали в городе Петровске-Забайкальском за наркотики. Его привезли в отделение, где он начал жаловаться на плохое самочувствие. Мужчину осмотрели медики и поставили ему предварительный диагноз: панкреатит.

В сопровождении трёх конвоиров рецидивиста в наручниках повезли на дополнительное обследование, но, как только автозак подъехал к больнице, ловкий забайкалец растолкал охрану и пустился в бега. Сейчас его ищут.

Скорая потеряла психбольного рецидивиста со штрихкодом по пути в дурдом в Петербурге

Скорая потеряла психбольного рецидивиста со штрихкодом по пути в дурдом в Петербурге

Ранее Лайф рассказывал, что житель Подмосковья, которого в 2012 году осудили на 12 лет, сбежал из колонии в Тверской области. Ему оставалось отбывать срок год, однако после инцидента его увеличат. Утром 13 октября заключённого недосчитались во время утренней проверки.

Обложка ©

Getty Images / M-Production

Оксана Попова
  • Новости
  • Забайкальский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров