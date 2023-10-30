Задержанный за наркотики забайкалец сбежал от трёх конвоиров по пути в больницу

Подозреваемый в сбыте наркотиков житель Забайкальского края сбежал от трёх конвоиров по дороге в больницу. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.

Как узнал канал, 26-летнего неоднократно судимого рецидивиста задержали в городе Петровске-Забайкальском за наркотики. Его привезли в отделение, где он начал жаловаться на плохое самочувствие. Мужчину осмотрели медики и поставили ему предварительный диагноз: панкреатит.

В сопровождении трёх конвоиров рецидивиста в наручниках повезли на дополнительное обследование, но, как только автозак подъехал к больнице, ловкий забайкалец растолкал охрану и пустился в бега. Сейчас его ищут.