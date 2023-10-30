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30 октября, 06:28

Гранатный запал, который оторвал хабаровскому школьнику пальцы, выбросил в мусорку местный пенсионер

Виновником ЧП с оторванными у школьника пальцами в Эльбане оказался пенсионер

<p>Запалы от гранат. Обложка © <a href="https://27.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/43028490" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД России по Хабаровскому краю</a></p>

Запалы от гранат. Обложка © УМВД России по Хабаровскому краю

Виновником ЧП в Эльбане, где восьмикласснику оторвало два пальца на руке, оказался местный пенсионер. Мужчина делал уборку и выкинул в мусорку запалы от гранат, которые потом нашёл школьник. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, 72-летний мужчина выкопал на своём участке закрытую жестяную банку с опасным содержимым, а чтобы не рассыпать, вернул крышку на место и выбросил всё в общий бак. Вещицу в итоге обнаружил 14-летний мальчик, в руках которого и сработал один из запалов.

Пенсионера уже задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Деду грозит до пяти лет тюрьмы.

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Напомним, о происшествии стало известно 19 октября, жуткую находку школьник обнаружил вместе с другом. Подростки хотели поиграть с неизвестным предметом, однако в результате одному из них оторвало большой и указательный пальцы на правой руке. Его пришлось экстренно госпитализировать.

Николь Вербер
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