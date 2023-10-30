В Петербурге годовалый мальчик допил отцовское пиво и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге годовалый мальчик попал в реанимацию после того, как допил оставленное отцом пиво. По данным SHOT, всё произошло в минувшее воскресенье в квартире на улице Политрука Пасечника. Мужчина, работающий продавцом-консультантом в "Магните", "не добил" бутылку пенного и забыл её на кухне. Малыш каким-то образом добрался до неё и употребил напиток.

По словам 28-летней мамы ребёнка, ещё днём он чувствовал себя хорошо, играл и много кушал, однако в какой-то момент у мальчика возникло недомогание. Через некоторое время ему стало совсем плохо, родители вызвали скорую помощь.

Сейчас ребёнок находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Проводится проверка.