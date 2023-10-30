В Петербурге годовалый мальчик допил отцовское пиво и попал в реанимацию
В Санкт-Петербурге годовалый мальчик попал в реанимацию после того, как допил оставленное отцом пиво. По данным SHOT, всё произошло в минувшее воскресенье в квартире на улице Политрука Пасечника. Мужчина, работающий продавцом-консультантом в "Магните", "не добил" бутылку пенного и забыл её на кухне. Малыш каким-то образом добрался до неё и употребил напиток.
По словам 28-летней мамы ребёнка, ещё днём он чувствовал себя хорошо, играл и много кушал, однако в какой-то момент у мальчика возникло недомогание. Через некоторое время ему стало совсем плохо, родители вызвали скорую помощь.
Сейчас ребёнок находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Проводится проверка.
А в Башкортостане пьяная молодая мать порезала ножом своего полуторагодовалого ребёнка после ссоры с сожителем. Её будут судить по статье "Покушение на убийство малолетнего".
ТАСС / Станислав Красильников