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30 октября, 07:57

В Петербурге годовалый мальчик допил отцовское пиво и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге годовалый мальчик попал в реанимацию после того, как допил оставленное отцом пиво. По данным SHOT, всё произошло в минувшее воскресенье в квартире на улице Политрука Пасечника. Мужчина, работающий продавцом-консультантом в "Магните", "не добил" бутылку пенного и забыл её на кухне. Малыш каким-то образом добрался до неё и употребил напиток.

По словам 28-летней мамы ребёнка, ещё днём он чувствовал себя хорошо, играл и много кушал, однако в какой-то момент у мальчика возникло недомогание. Через некоторое время ему стало совсем плохо, родители вызвали скорую помощь.

Сейчас ребёнок находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Проводится проверка.

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А в Башкортостане пьяная молодая мать порезала ножом своего полуторагодовалого ребёнка после ссоры с сожителем. Её будут судить по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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