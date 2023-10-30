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30 октября, 08:23
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Привязанного шнурком к забору мертвеца нашли у петербургского университета

В Петербурге охранник университета нашёл тело мужчины, привязанное к ограде

Возле Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна обнаружено тело мужчины, привязанное к ограде. О случившемся пишет "Фонтанка".

Всё произошло накануне, когда охранник учреждения приступил к обходу территории. У забора он заметил незнакомца без признаков жизни, который был шнурком привязан к забору. Прибывшая полиция отправила тело на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели. Предположительно, скончавшемуся около 50 лет. Следов насильственной смерти пока не найдено.

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Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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