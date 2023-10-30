Привязанного шнурком к забору мертвеца нашли у петербургского университета

Всё произошло накануне, когда охранник учреждения приступил к обходу территории. У забора он заметил незнакомца без признаков жизни, который был шнурком привязан к забору. Прибывшая полиция отправила тело на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели. Предположительно, скончавшемуся около 50 лет. Следов насильственной смерти пока не найдено.