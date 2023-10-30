Привязанного шнурком к забору мертвеца нашли у петербургского университета
В Петербурге охранник университета нашёл тело мужчины, привязанное к ограде
Возле Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна обнаружено тело мужчины, привязанное к ограде. О случившемся пишет "Фонтанка".
Всё произошло накануне, когда охранник учреждения приступил к обходу территории. У забора он заметил незнакомца без признаков жизни, который был шнурком привязан к забору. Прибывшая полиция отправила тело на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели. Предположительно, скончавшемуся около 50 лет. Следов насильственной смерти пока не найдено.
Ранее сообщалось, что в Иране скончалась 16-летняя студентка Армита Гераванд, которую, по данным некоторых СМИ, ранее задержали в Тегеране из-за нарушения правил ношения хиджаба.
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